Romeo Santos sorprende al confirmar su retiro a casi 30 años de su debut

El reconocido cantante, Romeo Santos, conocido mundialmente como el ‘Rey de la Bachata’, ha dejado a sus seguidores con el corazón en la mano al confirmar que ya tiene una fecha establecida para su retiro de los escenarios, tras casi 30 años de una carrera consagrada.

Este anuncio, que podría marcar el final de una era en la música latina que comenzó con la legendaria agrupación Aventura, se dio en una entrevista exclusiva con Alejandra Espinoza en “All Access”, en la plataforma Vix, donde Santos abrió su corazón.

Romeo Santos toma una difícil decisión

Romeo, quien ha conquistado al mundo con baladas inolvidables como “Propuesta Indecente” y “Necio” y ha llevado la bachata a cada rincón del planeta, confesó que ha reflexionado intensamente sobre su felicidad personal frente al arte.

Entre risas y sinceros momentos, explicó que ha pasado por etapas de duda sobre qué es más importante, si el éxito artístico o la felicidad plena fuera del escenario.

“Sí, tengo una fecha, pero después hablamos de eso”, aseguró el dominicano, dejando en suspenso el momento exacto en el que dará el adiós definitivo, pero confirmando que ya está trazado en su calendario personal.

Su decisión de priorizar la vida personal y la composición frente a la vida de conciertos ha sido un tema recurrente en sus entrevistas, pero ahora parece que está listo para dar un paso al costado formalmente y disfrutar los frutos de su extensa trayectoria.

Nuevos comienzos

Irónicamente, justo en el momento en que Romeo anuncia sus planes de retiro, él y Prince Royce están triunfando con su álbum conjunto “Better Late Than Never”, que ha logrado posicionarse número uno a nivel global en Spotify.

Además, la dupla dominicana ha confirmado una gira histórica llamada “Mejor tarde que nunca” que recorrerá 25 ciudades en Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de abril de 2026, arrancando en Milwaukee y cerrando el 24 de mayo en Ontario, California.

Lo curioso es que esta gira podría convertirse en una de sus despedidas más memorables, con shows altamente emotivos donde ambos artistas compartirán escenario por primera vez de forma completa, fusionando sus éxitos y conectando con fanáticos de todas las generaciones.