¡Fútbol de luto! Muere futbolista en Inglaterra en accidente automovilístico

El fútbol recibe una desgarradora noticia con el fallecimiento de Ethan McLeod, delantero del Macclesfield FC, en un accidente automovilístico ocurrido la noche de este martes 16 de diciembre, según anunció el club inglés en sus redes sociales.

Con profundo dolor, el conjunto de la sexta división de Inglaterra comunicó el deceso del atacante de apenas 21 años de edad, quien estaba de regreso del partido contra el Bedford Town, cuando perdió la vida trágicamente. El jugador de Birmingham se desarrolló en las inferiores del Wolverhampton Wanderers, donde se unió cuando tenía siete años y duró más de una década en la institución.

“Con gran pesar y una abrumadora sensación de irrealidad, el Macclesfield FC confirma el fallecimiento del delantero de 21 años Ethan McLeod”, expresó el club en un comunicado oficial, en el que también envió condolencias a su familia, amigos y compañeros de equipo.

Además del anunció del que era su club en la sexta categoría del fútbol inglés, el Wolves también recordó con mucho pesar al joven delantero enviando sus condolencias y mencionando que su hermano menor, Conor, actualmente parte de sus inferiores que les brindaran todo el apoyo para él y su familia.