Cristiano Ronaldo confesó la razón por la que no asistió al funeral de Diogo Jota

Suscríbete a nuestros canales

El pasado mes de julio el fútbol internacional vivió un momento devastador tras la repentina muerte del jugador del Liverpool Diogo Jota y su hermano André Silva. Distintos clubes , entrenadores, directivos y jugadores no dudaron en expresar su tristeza ante la tragedia, entre esos también se encontró el mensaje de la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo, cuya ausencia en el funeral generó críticas y especulaciones.

Recientemente, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, CR7 confesó de que manera recibió la noticia: “No lo creí cuando me lo dijeron, lloré mucho. Fueron momentos muy duros para el país, para la familia, para los compañeros. Estábamos devastados”. Sin embargo, el capitán de la Selección de Portugal relató los motivos que no lo llevaron a no estar presente en el último adiós de su compatriota.

“La gente me critica mucho y no me importa, porque cuando tienes la conciencia tranquila no tienes que preocuparte por lo que digan. Pero una de las cosas por las que no fui al funeral es porque, desde que murió mi padre, no he vuelto a pisar un cementerio”, reveló Ronaldo.

Cristiano Ronaldo no quería show

El astro portugués también dio detalles de una segunda razón para no asistir al funeral “Conocen mi reputación, dondequiera que voy se convierte en un circo, y no quería eso. No quería que la atención se centrara en mí, sino en Diogo y su familia. Me siento bien con mi decisión”, afirmó con serenidad.