Cristiano Ronaldo: "Mi retiro esta cerca de darse"

El delantero Cristiano Ronaldo es noticia hoy en el mundo. No precisamente por lo que mejor sabe hacer (goles), sino por unas declaraciones que han sorprendido a propios y extraños.

La frase sorpresiva tuvo lugar en una entrevista con el periodista Piers Morgan, en la confesó qué tan cerca está su retiro de la actividad oficial.

"¿Tienes en mente una edad en la que eso podría suceder?", preguntó Morgan para que el luso soltara la bomba: "pronto, pero creo que estaré preparado".

Y agregó: "Será duro, por supuesto. Será difícil, sí. Probablemente lloraré, sí. Sí, es normal. Y soy una persona que llora con facilidad. No reprimo mis sentimientos. Soy sincero. Soy una persona abierta".

Cristiano Ronaldo quiere ser otro

El portugués con 40 años de edad ya empieza a pensar en otros aspectos de la vida y así queda claro con el pensamiento que va forjando para cuando cuelgue los botines.

"Será duro, probablemente lloraré, pero he estado preparando mi futuro desde desde los 25, 26, 27 años. Así que creo que seré capaz de soportar esa presión", comentó.

"Tengo otras pasiones. Voy a tener más tiempo para mí. Voy a tener más tiempo para mi familia, para criar a mis hijos, especialmente a Bella, que tiene tres años, y que empiezo a echar de menos cuando viajo y me quedo tantos días en el hotel con el equipo", apuntó.

Actualmente, Cristiano Ronaldo registra 952 goles en su carrera y uno de sus últimos objetivos está fijado en llegar a la cifra redonda de los mil tantos mientras sigue activo con el Al Nassr.