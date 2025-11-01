¿A cuántos goles quedó de los mil? Cristiano Ronaldo brilla en Arabia con doblete

Suscríbete a nuestros canales

Con 40 años de edad sigue vigente en el mundo del fútbol un tal Cristiano Ronaldo y para muestra un botón está su reciente actuación en Arabia Saudita con su equipo, el Al Nassr, a quien ayudó a llevarse los tres puntos este sábado 1 de noviembre.

El portugués fue realmente clave para los suyos en el duelo ante Al-Fayha y en lo que terminó siendo una remontada en el cotejo, tras firmar un doblete. El ariete luso marcó primero al minuto 37' y luego volvió a hacerse héroe en el cierre de las acciones, esta aparición se dio en el 90+15 por la vía del penal.

Esos dos tantos vinieron a sumar a su extensa cuenta en su carrera, en la que busca acercarse a los mil goles en más de 15 años de recorrido en los terrenos de juego. Con el doblete llegó a su diana 952.

Cristiano Ronaldo pasa la página de la Copa del Rey

El portugués necesitaba una jornada como esta, después de no venir de una gran semana para él y los suyos, luego del resultado final y desenlace que vivieron ante Al Ittihad en la Copa del Rey de Campeones.

En ese encuentro el Al Nassr cayó en los octavos de final 1-2 en el King Saud University Stadium (Riad) ante su similar árabe, en un compromiso marcado porque uno de los verdugos fue un viejo conocido del luso: Karim Benzema.

Incluso, en ese cotejo el francés fue uno de los estelares, después de convertir uno de los dos goles de su equipo, en el minuto 15' de las acciones, para que luego la diferencia fuera finalmente marcada por Houssem Aouar al 45+2.

Ese fue un duro revés para Al Nassr en la campaña, después que ya se quedaron sin la Supercopa pese a la gran plantilla que tiene actualmente. Sobre todo, un hecho que quedó en el registro porque Cristiano Ronaldo sigue sin conseguir títulos oficiales en Arabia.