Cristiano Ronaldo fue eliminado de la Copa del Rey por un viejo amigo

No fue un gran día para Cristiano Ronaldo y los suyos, el Al Nassr, luego del resultado final y desenlace que vivieron ante Al Ittihad en la Copa del Rey de Campeones.

La oncena del portugués cayó en los octavos de final del certamen contra su par árabe con marcador de 1-2 en el King Saud University Stadium (Riad), en un partido que tuvo como uno de los verdugos a un viejo conocido del luso: Karim Benzema.

Justamente, el francés fue protagonista en el duelo, tras anotar uno de los dos goles de su equipo, firmado en el minuto 15' de las acciones, luego Angelo igualaría el partido al 30', para que la diferencia fuera finalmente marcada por Houssem Aouar al 45+2.

Otro revés para Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Este compromiso particularmente representa un nuevo revés del delantero portugués en el fútbol árabe, que se le ha resistido en cuanto a títulos se refiere y deja un nuevo fracaso en la temporada.

Por ejemplo, Al Nassr no pudo revertir el marcador, pese a jugar casi toda la segunda parte con un hombre más en campo, tras la expulsión de Ahmed Al Julaydan al 49'.

Los dirigidos por Jorge Jesus ya se quedaron esta temporada sin la Supercopa y ahora suman a la cuenta el quedarse sin Copa, pese a la gran plantilla que tiene actualmente.

Por su parte, Cristiano Ronaldo sigue sin conseguir títulos oficiales en Arabia, en la que los registros dejan hasta cuatro eliminaciones en Supercopas, cuatro en Copas del Rey, tres en la liga local y tres en la AFC Champions League.