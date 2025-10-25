Cristiano Ronaldo suma otro gol y empieza la cuenta regresiva para los 1.000

Suscríbete a nuestros canales

El astro portugués Cristiano Ronaldo sigue desafiando el paso del tiempo y redefiniendo los límites de la longevidad futbolística. A sus 40 años, la estrella del Al-Nassr anotó un nuevo tanto en la victoria de su equipo en la Saudi Pro League, un gol que tiene un significado monumental: ha alcanzado la increíble cifra de 950 goles en toda su carrera profesional.

El gol, que significó el 2-0 en el triunfo del Al-Nassr, no es un tanto más en la cuenta del máximo goleador de la historia del fútbol. Es el banderazo de salida de una gesta que el mundo entero espera: el camino a los 1.000 goles.

La máquina goleadora acelera en Arabia

En el fútbol saudí, donde su presencia ha revolucionado la liga, Cristiano Ronaldo mantiene un ritmo goleador envidiable, demostrando que su instinto frente a la portería sigue siendo inigualable.

La cifra de 950 goles oficiales es un testimonio de una carrera inigualable, que abarca clubes de la élite europea como el Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus, además de sus innumerables récords con la selección de Portugal.

Cada gol que marca ahora es un nuevo récord mundial y un paso agigantado hacia la marca que pocos se atrevieron a soñar.

Objetivo mítico: los 1.000 goles

Con solo 50 goles separándolo de la cifra de cuatro dígitos, la expectativa en torno a si el delantero portugués logrará este hito es máxima. A su edad, el reto es enorme, pero la mentalidad competitiva de CR7 es su principal aliada.

Entre los puntos a favor del ariete, debemos mencionar que el ritmo de partidos en la Saudi Pro League, sumado a la participación del Al-Nassr en competiciones continentales y los encuentros con la selección lusa, le proporcionan un calendario robusto para seguir sumando goles.

El mundo del fútbol se prepara para presenciar la cuenta regresiva más electrizante de la historia. Si Cristiano Ronaldo logra alcanzar esta cifra estratosférica, solidificará su estatus como el goleador más grande de todos los tiempos y establecerá un hito que podría ser inalcanzable para las futuras generaciones de futbolistas.