Así recuerda Gianluigi Buffon la memorable chilena que le marcó Cristiano Ronaldo en el 2017

Cristiano Ronaldo está cerca de arribar a los 950 goles en su carrera y buena parte de ellos fueron tantos impresionantes. Sin embargo, uno de los más recordados, no solamente por los seguidores del Real Madrid sino también por Gianluigi Buffon, víctima en esa ocasión, fue la memorable chilena en la final de la Champions League 2017.

Cardiff fue el epicentro de un gran duelo entre la Juventus y el Real Madrid, donde los "Merengues" terminaron imponiéndose 4-1 y el "Bicho" selló su doblete con aquel salto acribatico, en el minuto 64, que dejó a todos el mundo atónito, incluyendo al portero italiano.

Gianluigi Buffon recuerda aquella chilena de Cristiano Ronaldo:

"En ese gol, fue la única vez en mi carrera, que me vi completamente descolocado. Era tan improbable que Cristiano Ronaldo hiciera esa chilena que no lo tenía como una jugada probable.

Para mí, la dificultad de esa chilena era 1000. Sólo un verdadero atleta podía hacer eso. Cuando te hacen un gol así, no te molestas, sólo te queda aplaudir.

Felicité a CR7 y le pregunté cuántos años tenía. Con su ego y confianza de siempre me dijo: "34, no está mal ¿cierto?", contó en una entrevista con el también ex jugador Luca Toni.

Gianluigi Buffon es considerado por muchos especialistas, el mejor arquero en la historia del fútbol italiano, luego de 28 años de trayectoria, siendo campeón del mundo con su selección (2006) y con múltiples reconocimientos individuales.