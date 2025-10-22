Bellingham pesca en río revuelto: Así fue el gol del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid y la Juventus de Turín chocaron este miércoles en la tercera fecha de la Fase de Grupos de la UEFA Champions League. El partido estuvo marcado por una presión asfixiante del conjunto merengue desde el pitazo inicial y una notable tibieza ofensiva del equipo bianconero.

Los dirigidos por Xabi Alonso generaron un aluvión de oportunidades, especialmente en la primera mitad. Sin embargo, el arquero Juventino Michele Di Gregorio hizo todo lo posible para impedir la anotación de los muchachos de Xabi Alonso.

El guardameta se erigió como un muro infranqueable, realizando varias intervenciones de mérito que mantuvieron su arco a cero, negando el grito de gol a los atacantes de la “Casa Blanca” en repetidas ocasiones.

El Gol: La Persistencia de Vinicius y la Picaresca de Bellingham

La persistencia del Madrid tuvo su recompensa en el minuto 57 de partido. La jugada nació por la banda izquierda con el eléctrico Vinicius Jr. El extremo brasileño, aprovechando su endiablada habilidad, desbordó al borde del área y sacó un potente disparo.

El balón se estrelló con violencia en el poste de la portería defendida por Di Gregorio. El rechace, que viajó con velocidad, le quedó servido a un atento Jude Bellingham, quien llegó desde la segunda línea para rematar a placer y sin resistencia, enviando el balón al fondo de la red.

El estallido en el Santiago Bernabéu celebró un gol que fue suficiente para que el Real Madrid se llevara la victoria. Este importante triunfo no solo reafirma el liderato del conjunto blanco en el grupo, sino que lo deja con pie y medio en la siguiente ronda de la Liga de Campeones.