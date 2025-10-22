La Rinconada: Juan Carlos García desglosa el potencial de sus siete cartas para el domingo

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del tercer meeting de la temporada 2025, el entrenador Juan Carlos García Mosquera estuvo presente en el Hipódromo La Rinconada este miércoles 22 de octubre para supervisar los ajustes finales.

Entrevista: Siete compromisos reunión 41 La Rinconada

El reconocido profesional conversó con Meridiano Web sobre sus compromisos. García Mosquera ofreció un análisis exhaustivo del chance y la condición de sus siete presentados que buscarán el éxito en la cartelera dominical de la reunión 41.

“Gracias por la entrevista, aprovecho la ocasión para invitarlos este domingo a la reunión de carreras que se va escenificar aquí en el óvalo La Rinconada que incluyen el interesante clásico internacional Simón Bolívar”

Entrenador presenta en la sexta carrera a la yegua Isométrica que en su última viene de escaparse.

- Esta yegua tuvo un inconveniente y se escapó en su última carrera. Para esta ocasión, ella muestra una gran condición física. Considero que es una yegua con un futuro prometedor aquí en La Rinconada; creo que es una gran competidora. Además, por el trabajo que realizó el sábado pasado, será una dura rival en esta competencia.

Luego en la séptima carrera dos presentadas Furia y Sweet Sensations.

-En cuanto a Furia, ella viene de obtener triunfo en su segunda competencia bajo mi entrenamiento, mantiene una gran condición y en estos tiros de intermedia corta le van a caer muy bien. Ahora con la monta del “General” Jaime Lugo indudablemente le aporta un plus a la yegua en esta carrera.

En el caso de Sweet Sensations, la yegua viene de conseguir una victoria y mantiene una condición física excelente. Aunque enfrentamos a ejemplares de tres años muy competitivos, como Cosmic Love, creo que nuestra yegua estará decidiendo la prueba.

Para la primera válida de la tarde de carreras por primera vez en su cuadra corre Forty Time.

- Sí, esta es su primera presentación bajo mi entrenamiento. El caballo ha realizado buenos ejercicios y, a pesar de que le tocó el puesto de pista número uno, hoy salió del aparato y realizó su ajuste de forma muy satisfactoria. Con la monta de Lugo, será un digno rival.

Con el descargo de tres kilos de parte del aprendiz Ángel Ybarra, presenta a la yegua Rose Sensations que viene de arribar en el segundo lugar.

-Sí, ella viene de llegar segunda de Dwtn Maddie Brown (GB) en una carrera que lo hizo bastante bien ya que finalizó con fuerzas. Para esta ocasión bajamos un poco el tiro, pero hay bastante velocidad en la competencia y de seguro la nuestra lo aprovechará en el final.

Para la quinta válida en yunta con Jaime Lugo Jr , inscribe al ejemplar Premiado en recorrido de 1.400 metros.

- Este caballo viene de un segundo lugar. Repite la monta de Jaime Lugo Jr., quien, a mi parecer, lo condujo muy bien. Mantiene sus condiciones para este domingo y será un competidor bastante fuerte en esta ocasión.

Juan Carlos García: La Rinconada Entrenador Simón Bolívar

Clásico Internacional Simón Bolívar tiene dos presentados que son la yegua chilena Steady y el ejemplar Convergente.

- Todos los hípicos en Venezuela saben la importancia de esta carrera, para nosotros y para el fanático. Están cordialmente invitados para que disfruten del espectáculo que se presentará en La Rinconada. Tengo dos ejemplares inscritos en esta gran prueba.

Por un lado, presento a la chilena Steady, quien viene de lograr dos segundos lugares consecutivos en pruebas de Grado I. Para este domingo, mantiene una gran condición física. Será la segunda presentación con el jinete Yonkleiver Díaz, por lo que creo que ahora vendrá mucho más compenetrado con la yegua. Sabemos que la carrera es difícil, pero confiamos en el potencial que ella posee.

Su ajuste hoy fue excepcional, hecho que sin duda le otorga un gran chance en la competencia.

Mi otro ejemplar es Convergente, del Stud 'Excelso'. Trabajamos con él con galopes largos para correrlo en esta distancia, aunque no precisamente en esta prueba. Considero que el caballo tiene mucho potencial. Soy consciente de que esta es una carrera difícil y que probará tanto el lote como el tiro, pero creo que cuenta con buena estamina (resistencia)."

Su ajuste de hoy miércoles fue muy bueno, al igual que el de Steady. De verdad, tengo mucha fe en mis dos compromisos y considero que harán un buen papel.

Deseo la mayor de la suerte a todos los participantes e invito a la afición a que vengan a compartir con nosotros en esta excepcional jornada.