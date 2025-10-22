¡Vuelve la tradición a los tabloncillos las finales de la NBA!

Suscríbete a nuestros canales

Las Finales de la NBA están a punto de recuperar una de sus tradiciones estéticas más icónicas y añoradas por los fanáticos: el diseño especial en el suelo de la cancha. Por primera vez desde el año 2009, la liga ha confirmado que el diseño del trofeo del campeonato y los logos de las Finales con el característico script (tipografía cursiva) volverán a ser pintados directamente sobre la duela.

Este cambio marca el fin de una era de 15 años en la que la NBA había optado por diseños más minimalistas o por la incorporación de logos en formato de calcomanía, lo que restaba impacto visual a la presentación del evento cumbre de la temporada.

Un tributo a la historia reciente de la liga

La última vez que se utilizó este diseño específico fue en las Finales de 2009, una serie memorable en la que los Los Angeles Lakers de Kobe Bryant se impusieron al Orlando Magic. El regreso de este elemento visual conecta directamente a la liga actual con una de sus décadas más competitivas y una de sus figuras más legendarias.

El retorno del logotipo del Trofeo Larry O'Brien pintado y en gran tamaño en el centro de la cancha, junto con el guion clásico, inyectará una dosis de nostalgia y dramatismo al escenario donde se definirá al campeón. Este detalle no es solo un elemento decorativo; es un símbolo que eleva la importancia visual del encuentro, haciendo que cada partido por el título se sienta como un evento singular.



Impacto en la experiencia visual de las finales

Históricamente, el diseño especial del piso de las Finales es un sello distintivo de la postemporada. La decisión de revivir esta práctica refleja un esfuerzo por parte de la liga para honrar sus tradiciones y mejorar la experiencia visual tanto para los espectadores en la arena como para la audiencia global.

La presencia permanente del diseño del trofeo bajo los pies de los jugadores servirá como un constante recordatorio visual de la recompensa máxima por la que compiten. Los fanáticos pueden esperar que las canchas de los equipos finalistas luzcan un diseño más audaz y tradicional para la serie que comenzará próximamente.