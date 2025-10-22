NBA: Luka Dončić abre la temporada con esta histórica marca pese a la derrota

Suscríbete a nuestros canales

Luka Dončić y Los Angeles Lakers empezaron la temporada 2025-2026 de la NBA con derrota ante Golden State Warriors, pero el esloveno destacó en lo personal y debutó con una gran producción ofensiva. El equipo de California buscará ajustar en sus próximos compromisos, para así ser un contendiente en la Conferencia del Oeste.

El europeo de 26 años junto a LeBron James es el lider de esta histórica franquicia y juego tras juego, se espera mucho de sus puntos, tomando en cuenta su estatus y peso en el mejor baloncesto del mundo.

En el inicio de la nueva campaña de la NBA, Dončić destacó con 43 puntos, 12 rebotes y nueve asistencias, logrando una marca histórica, pese a la derrota por 10 puntos (119-109) de los Lakers.

Luka Dončić en la historia con un curioso récord

Según un dato de OptaSTATS, Luka Dončić volvió a demostrar su talento individual de manera impresionante al registrar un doble-doble de 40 puntos en el inicio de la temporada. Con esta actuación, el esloveno hizo historia al convertirse en el primer jugador en la NBA en abrir una campaña con esas cifras ofensivas y aún así ver cómo su equipo caía por más de 10 puntos. Sus estadísticas reflejan una vez más su capacidad para dominar el juego, pero también muestran que incluso un rendimiento estelar no garantiza la victoria.

A pesar de la derrota, la noche del esloveno dejó claro por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Cada canasta, pase y rebote resaltó su influencia en la cancha, aunque el esfuerzo colectivo no fue suficiente para superar al rival.

Luka Dončić de cara a esta temporada, hizo ajustes considerables en su físico y sin duda que se esperan cosas importantes de él, así que pese a esa primera derrota, Los Angeles Lakers no deben preocuparse, ya que ya demostró que va con todo y ganas de brillar una vez más.