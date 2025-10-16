Esta figura de los Lakers busca nueva ciudadanía para jugar con Luka Doncic en la selección de Eslovenia

Suscríbete a nuestros canales

El pívot de la NBA, Jaxson Hayes, actualmente en las filas de Los Ángeles Lakers, ha desvelado su ambiciosa intención de obtener la ciudadanía eslovena, un paso clave que le permitiría formar parte de la selección nacional de baloncesto de Eslovenia y, potencialmente, jugar al lado de la superestrella Luka Dončić.

Hayes con deseos de jugar junto a Doncic en Eslovenia

La noticia, que ha causado revuelo en los círculos del baloncesto internacional, surge de recientes declaraciones del propio Hayes, quien confirmó que se están realizando activamente gestiones para obtener el pasaporte esloveno.

Este movimiento no solo representa un giro significativo en su carrera profesional, sino que también ofrece un potencial refuerzo de alto nivel para el combinado esloveno, que tradicionalmente utiliza la figura del jugador nacionalizado para potenciar su plantilla.

A sus 25 años y con una estatura de 2,13 metros, Hayes podría aportar a Eslovenia una presencia atlética y vertical en la pintura, características que se complementarían perfectamente con la visión de juego y capacidad anotadora de Dončić.

El pívot, un pick de lotería (puesto 8) del Draft de 2019, cuenta con seis temporadas de experiencia en la NBA, incluyendo etapas en New Orleans Pelicans y, más recientemente, en Los Ángeles Lakers, donde su rol se ha centrado en ser un pívot suplente que aporta energía y defensa.

La potencial incorporación de Hayes se enmarca en la normativa de la FIBA que permite a cada selección nacional contar con un jugador naturalizado, es decir, un baloncestista que no ha nacido en el país y que obtiene la nacionalidad a posteriori, sin haber jugado previamente en competiciones FIBA con otra nación.

Una incorporación que significaría un gran paso para Eslovenia

Esta práctica se ha vuelto común entre las selecciones europeas para aumentar su competitividad en torneos como el EuroBasket o el Mundial. Fuentes cercanas al jugador indican que existe un interés mutuo en concretar este proceso.

La relación entre Hayes y Luka Dončić, es conocida, y el deseo de Hayes de unirse al proyecto esloveno subraya la influencia y el atractivo global que Dončić ejerce. Coincidir en el mismo vestuario a nivel internacional podría ser un aliciente profesional y personal considerable para Hayes.