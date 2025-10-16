Modelo embarazada abre desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Suscríbete a nuestros canales

No cabe duda que el Victoria’s Secret Fashion Show se reinventa en cada edición, en esta oportunidad la modelo embarazada, Jasmine Tookes abrió el desfile de moda.

Ante la mirada inesperada de los espectadores, la morena no se limitó por su avanzado embarazo, dándole un toque de sensualidad al usar un vestido de red transparente que realzaba sus curvas y dejaba ver con orgullo su vientre.

Además, realzó su pasarela con unas alas inspiradas en una concha marina, símbolo de feminidad y fortaleza.

Con esto esta innovación el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show sigue rompiendo estereotipos. Luego de los cambios que implementaron con sus modelos luego de cinco años de ausencia.

Las principales quejas del público actual es la poca inclusión y positividad corporal de la marca. Tras recibir criticas y un largo periodo lejos de la pasarela, escucharon a su audiencia, admitiendo mujeres de todas las tallas, tonalidades, sin importar la nacionalidad para romper el molde.

Jasmine Tookes anuncia su embarazo antes del desfile

El pasado 9 de julio, Jasmine Tookes y su esposo Juan David Borrero, empresario ecuatoriano, compartieron la feliz noticia de la llegada de su segundo hijo. En una entrevista para Vogue, revelaron que el embarazo fue planeado y desde que se enteraron hasta la fecha lo mantuvieron en privado.

De igual manera, la modelo estadounidense declaró para la revista que tener otro hijo, era algo que tanto ella como su pareja estaban esperando.

Los esposos tuvieron a su primera hija en 2023, la cual fue bautizada en Ecuador con el nombre de Mia Victoria.