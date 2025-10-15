Farándula

Karol G debuta con sensualidad en el desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Por primera vez en escenario más importante de la moda la cantante cantó sus dos éxitos “Ivonny bonita” y “Latina Foreva”

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Esta noche desde el Brooklyn Navy Yard de Nueva York, Karol G debutó en el desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Por primera vez, la colombiana se presenta en la pasarela más importante del mundo con espectáculo cagado de sensualidad.

Una vez más ‘La Bichota’ demuestra por qué es una de las artistas femeninas más importantes del momento con imponente presencia en escenario. Karol G inició con el tema “Ivonny bonita”, dejando que su vocal y melodía se apoderara del recinto.

Sin embargo, el ambiente cambió al sonar “Latina Foreva”, una canción que vino para repotenciar su presentación en el desfile. Por último, la colombiana modeló como toda una modelo para culminar su show mientras los aplausos no se hacían esperar.

La presentación de Karol G en el Victoria’s Secret marca un nuevo hito en su carrera y reafirma su posición dentro de la industria musical.

Miércoles 15 de Octubre de 2025
