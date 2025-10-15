Cantante de Il Divo no le gusta la música de Karol G ¡Polémica!

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y compositora colombiana Karol G, se encuentra en la cúspide de su carrera musical, participando en los eventos más importantes del mundo. Sin embargo, para el cantante suizo Urs Bühler, vocalista de la agrupación Il Divo, la intérprete no es de su agrado.

En una reciente entrevista con el cantante poseedor de una potente voz, comentó sin filtros que no escucha, ni sigue la música de la estrella paisa, quien este año se llevó su primer premio Grammy.

Urs Bühler: “Yo no la escucho”

En la conversación una conductora le habló Urs, de la actuación que había realizado Karol en El Vaticano, junto al tenor Andrea Bocelli.

Con cara de impresión y sin filtros, el vocalista comentó que no entendía, ni sabía cómo ella había cantado en tierra santa, el tema "Vivo por ella".

"Sabes yo no escucho gente así como Karol G. Y no sé cómo canta, no sé si tiene la voz para cantar una canción así", comentó.

En este sentido, aseguró que no escucha para nada reggaetón en su tiempo libre. "No soy de poner en la radio eso", dijo.

Karol G y Andrea Bocelli unidos

Fue en septiembre del 2024 que Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la cantante, estrenó la colaboración "Vivo por Ella".

A través de Instagram la latina expresó su gran emoción por estar con un artista de la talla de Andrea.