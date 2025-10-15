Victoria's Secret 2025: Dónde y cuándo ver el desfile de las hermosas angelitas

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este miércoles 15 de octubre llega uno de los eventos y desfiles más importantes del mundo, el Victoria's Secret Fashion Show. La respetada casa de lencería realizará su segundo espectáculo, tras cinco años de ausencia, volviendo con nuevas propuestas y abiertos a cuerpo de diversas mujeres.

Un show de altura

A través de redes sociales la marca ha estado compartiendo detalles de lo que será el evento de esta noche como los cantantes, integrado por la estrella colombiana Karol G, Twice, Madison Beer Y Missy Elliott.

Igualmente, la compañía creada el 12 de junio de 1977 por Roy Raymond, tendrá a sus icónicas modelos, entre ellas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, de las favoritas del público. Joan Small, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk y Bárbara Palvin, también estarán.

¿Dónde y cuándo ver?

El fashion show que se realizará en la emblemática ciudad de Nueva York, se podrá disfrutar en todo el mundo a través de las plataformas digitales de la marca.

Una de las más utilizadas es YouTube Victoria’s Secret

Instagram y TikTok oficial @Victoriassecret

El show esta pautado para comenzar a las siete de la noche hora de Nueva York, siete de la noche hora Colombia, ocho de la noche hora de Venezuela, cinco de la tarde hora de México.