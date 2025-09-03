Victoria's Secret revela las primeras angelitas para el desfile 2025 ¡Muy sexy!

Suscríbete a nuestros canales

Este 2025 la reconocida marca de lencería y belleza Victoria's Secret realizará su desfile, con icónicas modelos las cuales algunas han sido reveladas. A través de Instagram, la empresa estadounidense compartió los nombres de las primeras modelos seleccionadas para el show.

El desfile de este año tiene la fecha pautada para el 15 de octubre en la ciudad de Nueva York, donde también se realizó en el 2024 tras varios años de ausencia, buscando adaptarse a las nuevas tendencias de la moda y cuerpo de las mujeres de hoy.

Modelos confirmadas

Como siempre un trabajo impecable de producción para dar a conocer a los primeros rostros del 2025, destacando mujeres con belleza diversa en color de piel, cuerpos y tamaños.

Una de sus más emblemáticas modelos regresa, se trata de la brasilera Adriana Lima, quien ha sido gran favorita de la casa de lencería, al punto de llevar en tres ocasiones el codiciado el Fantasy Bra.

Además de Lima, también están confirmadas Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge y Yumi Un. Todo un acontecimiento para la marca que ha dejado atrás solo implementar el molde de modelos con cuerpos muy delgados, sino también dándole espacio a féminas con curvas y hasta talla plus.

Aún no han revelado cuáles serán los temas de cada desfile este año, o quiénes serán los artistas encargados de dar el toque musical al espectáculo. Recordemos que el año pasado fueron Cher, Tyla y Lisa de Blackpink, las seleccionadas.

Cancelación del show

Fue en el año 2019 que la firma de lencería tomó la decisión de cancelar su desfile anual, con el objetivo de evolucionar y mejorar los malos resultados de audiencia que habían acumulado en los últimos años.

Una de las principales críticas que presentaba la empresa, era que solo mostraban el cuerpo de mujeres muy delgadas, muchas afirmaron que en la vida real la mayoría de las mujeres que compraban en sus tiendas, no tenían el cuerpo de esas modelos como Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid, Kendall Jenner, entre otras.

China, Londres, Nueva York y Miami han sido algunos de los lugares en los cuales se ha celebrado el desfile.