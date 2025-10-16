Farándula

Las celebridades llegan al desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Varios famosos dijeron presente en el esperado desfile desde el Brooklyn Navy Yard de Nueva York

Por

Kleimar Reina
Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 08:16 pm
Las celebridades llegan al desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025
En su segunda edición luego de cinco años de ausencia de las pasarelas el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 recibe a las celebridades del momento en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York.

Queda claro que las estrellas de Hollywood no pueden perderse el desfile más importante del mundo que, en esta ocasión contará con actuaciones de Karol G, Twice, Madison Beer y Missy Elliott en un mismo escenario.

Igualmente, la compañía creada el 12 de junio de 1977 por Roy Raymond, tendrá a sus icónicas modelos, entre ellas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, de las favoritas del público. Joan Small, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk y Bárbara Palvin, también estarán.

Celebridades pisan el Victoria’s Secret Fashion Show

Sarah Jessica Parker

Madison Beer

Dylan Sprouse

Zhamira Zambrano

Miércoles 15 de Octubre de 2025
