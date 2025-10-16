Las celebridades llegan al desfile del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Suscríbete a nuestros canales

En su segunda edición luego de cinco años de ausencia de las pasarelas el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025 recibe a las celebridades del momento en el Brooklyn Navy Yard de Nueva York.

Queda claro que las estrellas de Hollywood no pueden perderse el desfile más importante del mundo que, en esta ocasión contará con actuaciones de Karol G, Twice, Madison Beer y Missy Elliott en un mismo escenario.

Igualmente, la compañía creada el 12 de junio de 1977 por Roy Raymond, tendrá a sus icónicas modelos, entre ellas Adriana Lima y Alessandra Ambrosio, de las favoritas del público. Joan Small, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Irina Shayk y Bárbara Palvin, también estarán.

Celebridades pisan el Victoria’s Secret Fashion Show

Sarah Jessica Parker

Madison Beer

Dylan Sprouse

Zhamira Zambrano