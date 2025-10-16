Un año sin Liam Payne: recordamos su trágico final en Argentina

Suscríbete a nuestros canales

Hace justo un año, el mundo de la música sufrió un golpe irreparable. Liam Payne, exmiembro de la icónica banda One Direction, falleció en un episodio rodeado de misterio y dolor.

Hoy, su ausencia marca con fuerza las vidas de quienes compartieron escena y sueños con él, y revive reflexiones profundas sobre fama, fragilidad y legado.

La caída de Liam Payne

La noche del 16 de octubre de 2024 se vio teñida de tragedia cuando Liam, que se encontraba en Buenos Aires, cayó desde un balcón del tercer piso del hotel CasaSur Palermo. Oficiales médicos confirmaron que murió a causa de un politraumatismo severo.

El escenario se volvió aún más complejo tras conocerse que en su organismo se hallaron rastros de alcohol, drogas y medicamentos antidepresivos. Las autoridades argentinas aún debaten si fue un accidente, un colapso emocional o una combinación de ambos factores.

El caso ha pasado por tribunales, apelaciones y reacomodos judiciales, y a día de hoy ninguna versión ha sido definitiva ni cerrada.

El dolor de una fanaticada

Desde aquel octubre, miles de seguidores han rendido tributo encendiendo velas frente al hotel de Buenos Aires, inundando redes sociales con música, fotografías, mensajes y hashtags que mantienen vivo su nombre.

Pero el homenaje también va acompañado de exigencia y es que la causa judicial avance, que se esclarezca quién pudo haber contribuido a su trágico desenlace, y que se reconozca la vulnerabilidad de los artistas bajo la lupa mediática.

La familia de Liam también ha alzado la voz con dureza y han acusado a medios de manipulación y daño irreparable en la cobertura, especialmente en cómo se relata constantemente el episodio en torno al hijo que quedó atrás.

¿Cómo lo sienten sus excompañeros?

Para los miembros de One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, la partida de Liam representa mucho más que la pérdida de una voz, es la desaparición de un hermano, de un cómplice creativo, de un bastión emotivo en tiempos roídos por la presión pública.

Louis Tomlinson ha sido particularmente expresivo y habla de un vacío imposible de llenar y admite que creía estar preparado para la muerte de un amigo, pero jamás para la de alguien con quien compartió tantos escenarios y confesiones íntimas.

Zayn Malik, por su parte, no ha escatimado en sentimentalismos: lo ha llamado “hermano” y ha confesado que muchos de sus momentos oscuros los afrontó con Liam como escudo emocional.

Harry Styles, con su sensibilidad habitual, rememoró la energía contagiosa de Liam y la forma en que iluminaba cualquier escenario por simple presencia.

Niall Horan no ha sido menos: describió su pena como insoportable y destacó aquellos instantes sencillos compartidos en clubes, camerinos y giras, que ahora parecerían lejanos ecos de otra vida.