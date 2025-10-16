MLB: Dos cañoneros dominicanos se adueñan de la postemporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Dos peloteros dominicanos están adueñándose de la postemporada 2025 de Grandes Ligas. Creando una narrativa peligrosa para sus rivales, no hay como detenerlos y van hacer daño en cada turno. En ese contexto, ambos peloteros están en un nivel imparable en octubre.

Vladimir Guerrero Jr y Teoscar Hernández; son los dos dominicanos envueltos en llamas durante los playoffs de 2025. Ambos están demostrando que el poder quisqueyano nació para la postemporada y lo demuestran turno a turno con un ritmo ofensivo sensacional.

Guerrero Jr está guiando a las victoria a Azulejos de Toronto, mientras que Hernández hace lo propio con Dodgers de Los Ángeles. Ambos están liderando el departamento de impulsadas (10) en octubre de 2025; lo que ayuda a ganar carreras en los juegos más importantes del año.

Vladimir Guerrero Jr y Teoscar Hernández los cañoneros dominicanos de la postemporada 2025

Vladimir Guerrero Jr y Teoscar Hernández están siendo dos de los peloteros más importantes de la postemporada 2025. No solo por sus batazos que generan carreras, también por sus apariciones en los momentos clutch. Eso contagia a sus compañeros y crean rallys de carreras.

Guerrero Jr es el más encendido de Azulejos de Toronto con promedio de .464 en toda la postemporada 2025. Por otra parte, Hernández batea .294, pero apareció con cuadrangulares en momentos decisivos de los juegos más difíciles de Dodgers de Los Ángeles.

Números de Vladimir Guerrero Jr y Teoscar Hernández en postemporada 2025

- Guerrero Jr: 7 juegos, 28 turnos, 8 anotadas, 13 hits, 2 dobles, 4 jonrones, 10 impulsadas, 4 boletos, 1 ponche, .464 promedio, .515 OBP, .964 SLG, 1.479 OPS

- Hernández: 7 juegos, 34 turnos, 5 anotadas, 10 hits, 1 dobles, 4 jonrones, 10 impulsadas, 2 boletos, 7 ponche, .294 promedio, .333 OBP, .676 SLG, 1.010 OPS