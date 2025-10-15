Teoscar Hernández superó registro de Robinson Canó en Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Teoscar Hernández ha sido de los bateadores más productivos de los Dodgers de Los Ángeles en la Postemporada 2025 de Grandes Ligas y sus números lo demuestran. El dominicano se hizo sentir en el juego 2 de la Serie de Campeonato ante Cerveceros de Milwaukee y llegó a cuatro jonrones en la presente instancia.

El jardinero de 33 años a lo largo de su carrera ha demostrado ser un pelotero determinante en octubre y este 2025 no fue la excepción, ya que gracias a su producción ha aumentado sus registros vitalicios en esta instancia, codeándose de histórico que han participado en Playoffs.

Teoscar Hernández supera marca de Robinson Canó en octubre

Según StatsCentre, Hernández sigue dejando huella en la postemporada de las Grandes Ligas. Con su jonrón en el Juego 2 ante los Cerveceros, el dominicano llegó a nueve cuadrangulares en su carrera de playoffs, superando a Robinson Canó y colocándose en solitario en el sexto lugar entre los máximos jonroneros dominicanos en esta instancia.

Este nuevo logro confirma el impacto de "El Chino" en los momentos clave, consolidándolo como una figura de poder entre la élite del béisbol dominicano. Su aporte ofensivo sigue creciendo y lo mantiene como una pieza vital en las aspiraciones de los Dodgers en esta postemporada.

Cabe destacar que, este logro lo coloca en una lista de leyendas encabezada por Manny Ramírez, Albert Pujols, Nelson Cruz y David Ortiz, nombres que han marcado la historia del beisbol con su poder y consistencia en los momentos decisivos.

Tras esta marca, Teoscar Hernández cuenta en su carrera en Postemporada con 28 hits, entre ellos nueve jonrones. Además, acumula 26 carreras remolcada, 16 anotadas y una línea ofensiva de .257/.339/.862.