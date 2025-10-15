Dodgers quieren mejorar estas estadísticas tras dejar contra las cuerdas a Milwaukee

Suscríbete a nuestros canales

Tal como está sucediendo en la Liga Americana, la Serie de Campeonato de la Liga Nacional también se encuentra 2-0 a favor del equipo que inició como visitante. Y es que los Dodgers de Los Ángeles le repitieron la dosis a los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field, esta vez con marcador de 5 a 1.

Lo que para muchos lucía como una serie reñida, al parecer ya está inclinándose cómodamente hacia un bando en particular. Ahora, los dirigidos por el manager Dave Roberts necesitan solo dos victorias más para regresar a la Serie Mundial, y los tres próximos encuentros se jugarán en su casa.

Dodgers y otra presentación de altura en Milwaukee

Las acciones comenzaron a favor del conjunto de Milwaukee. En la misma primera entrada, Jackson Chourio hizo un enorme swing al primer lanzamiento de Yoshinobu Yamamoto para disparar su segundo jonrón de la postemporada. Sin embargo, ese fue el único daño que pudieron hacerle al lanzador japonés, quien terminó lanzando completo.

En la parte alta del segundo, los Dodgers respondieron con un cuadrangular solitario de Teoscar Hernández para el empate, y poco después se fueron gracias a un doble de Andy Pages para remolcar a Enrique Hernández.

Pero eso no quedó allí. Para el sexto capítulo, Max Muncy aumentó la ventaja también con un vuelacercas solitario; en el séptimo, Shohei Ohtani empujó una más con sencillo; mientras que en el octavo, Tommy Edman remolcó la quinta con otro hit productor.

El Juego 3 de esta Serie de Campeonato entre Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee se jugará el próximo jueves, 16 de octubre, en el Dodger Stadium.

Las estadísticas le sonríen a los Dodgers

Tanto Dodgers de Los Ángeles como Marineros de Seattle tienen todo a su favor para avanzar a la Serie Mundial. Pero antes de eso, primero tienen que seguir aumentando las estadísticas de por vida de la postemporada de la MLB.

Y es que el equipo que toma ventaja de 2-0 en cualquiera de las series a siete juegos, en 78 de 93 (83.9%) ocasiones ha sido el ganador. Incluso, hay que resaltar que cuando se trata de una ventaja para el elenco visitante, el porcentaje aumenta a 88.9%, en 24 de 27 ocasiones.

Ahora bien, si nos vamos únicamente a la Liga Nacional, y específicamente a las últimas cinco temporadas, solo un equipo pudo avanzar luego de ganar los dos primeros juegos de la Serie de Campeonato: Bravos de Atlanta en la 2021.

En el resto de zafras, en dos ocasiones hubo remontadas: Dodgers y D-backs de Arizona en la 2020 y 2023, respectivamente. En tanto que Phillies de Filadelfia y Dodgers, en 2022 y 2024, solo ganaron el primer duelo y posteriormente la serie.