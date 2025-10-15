Jackson Chourio castiga a los Dodgers con descomunal jonrón en el Juego 2 de la Serie de Campeonato

Suscríbete a nuestros canales

El Juego 2 de la Serie de Campeonato no pudo comenzar de mejor manera en el American Family Field. Y es que los Cerveceros de Milwaukee tomaron una leve ventaja en la pizarra sobre los Dodgers de Los Ángeles, esto gracias a un descomunal swing de Jackson Chourio.

El pelotero venezolano ha sido uno de los bates más calientes de su equipo en estos playoffs, pues en cinco de los siete compromisos ha disparado al menos un indiscutible. De ahí a que su papel ofensivo sea más que importante para los suyos de cara a avanzar a la Serie Mundial.

Chourio, el rey del jonrón en Milwaukee

Recordemos que esta serie la lideran, hasta los momentos, los actuales monarcas de la MLB, luego de la victoria por 2 a 1 del pasado lunes. Es por eso que los Cerveceros necesitan sí o sí triunfar en la noche de este martes, ya que su intención es no viajar a Los Ángeles con par de derrotas.

En la misma primera entrada, Jackson Chourio no tardó en levantar al público de sus asientos con un batazo descomunal. Al primer envío del abridor Yoshinobu Yamamoto, una recta bajita, desapareció la bola por todo el jardín derecho, a unos 389 pies de distancia.

De esa manera concretó su segundo cuadrangular de la postemporada. Vale mencionar que ambos batazos han sido, justamente, en el American Family Field.