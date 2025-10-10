¡Histórico! Jackson Chourio, único latino con estas cifras en Postemporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio ha demostrado que está para cosas importantes en las Grandes Ligas y este 2025 en la Postemporada es sin duda el máximo referente para los Cerveceros de Milwaukee. El jardinero venezolano ha estado bateando en gran forma y quiere llevar a su equipo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El pelotero nacido en Maracaibo en dos participaciones en octubre se ha hecho sentir y ha dejado números que le han permitido escribir una historia, junto a leyendas que participaron en esta instancia en el mejor beisbol del mundo.

El pasado jueves, Milwaukee perdió 6-0 contra Cachorros de Chicago y la Serie Divisional se igualó. Sin embargo, pese a la derrota, Chourio se hizo sentir con el madero y se fue de 4-1 en la noche, aumentando así su racha en estos Playoffs.

Jackson Chourio como que nació para brillar en octubre

Jackson Chourio sigue dejando su huella en el béisbol con un arranque de postemporada que parece sacado de un sueño. El joven venezolano se convirtió en el único jugador latino en la historia en conectar de hit en seis juegos consecutivos antes de cumplir los 22 años, iniciando así su carrera en los Playoffs con una consistencia que pocos han mostrado. Su capacidad para responder en los momentos grandes demuestra una madurez sorprendente para su edad y confirma el enorme talento que muchos ya veían venir desde las ligas menores.

Pero el venezolano no solo está haciendo historia por su juventud, sino también por su impacto ofensivo. Con más de 11 imparables, 3 cuadrangulares y 9 carreras impulsadas en sus primeros seis juegos en esta instancia, se unió a un grupo muy selecto de jugadores en toda la historia de las Grandes Ligas. Su energía, disciplina y confianza en el plato lo están convirtiendo en una de las figuras más emocionantes de esta nueva generación, y todo indica que apenas está comenzando a escribir su historia.

En la presente Postemporada 2025, Jackson Chourio batea para .467, con siete hits, entere ellos un jonrón. Además, acumula seis carreras remolcadas, y dos anotadas.