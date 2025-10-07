Jackson Chourio se roba el show en Milwaukee con jonrón de tres carreras

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones no se detienen en los playoffs de las Grandes Ligas, y mucho menos cuando se trata del Arepa Power. Y es que en la jornada de este lunes, el bate de Jackson Chourio hizo estallar de alegría a todos los presentes del American Family Field.

Cerveceros de Milwaukee y Cachorros de Chicago protagonizan una de las Series Divisionales de la Liga Nacional, la cual por los momentos lideran los dirigidos por el manager Pat Murphy. De hecho, gracias a las actuaciones de los peloteros venezolanos las cosas podrían ponerse 2-0.

Chourio en modo Bestia

Un inning después del cuadrangular que protagonizó William Contreras para adelantar a los suyos, 'Showrio' quiso encender aun más la fiesta y con un swing de gradas extendió la ventaja 7 a 3 a la altura del cuarto capítulo.

Y es que con dos compañeros en base, el zuliano no tuvo piedad ante su compatriota Daniel Palencia y le dio con todo a una recta por el medio, la cual aterrizó por todo el jardín central, a unos 419 pies de distancia.

De esa manera, Jackson Chourio firmó su primer vuelacercas de esta postemporada, además que llegó a seis carreras remolcadas en par de compromisos. Sus estadísticas se completan con cuatro imparables en seis turnos, dos anotadas y un doble.