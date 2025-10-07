Jackson Chourio empieza a forjar un idilio con la postemporada

Suscríbete a nuestros canales

En el mundo del beisbol de las Grandes Ligas, existen peloteros que rinden de gran manera en la ronda regular, pero que no logran encontrar su mejor versión en postemporada. Del mismo modo, existen algunos que lucen como jugadores "regulares" de abril a septiembre, y que se convierten en figuras en octubre. Además, hay un grupo selecto de toleteros que parecen brillar en ronda regular, y también en playoffs. De momento, se puede decir que el criollo Jackson Chourio pertenece a este último.

A sus 21 años de edad, el zuliano parece encaminar muy buen su carrera en la Gran Carpa. En la campaña regular, conectó 21 cuadrangulares, impulsó 78 carreras y robó 21 bases. Ahora, en los dos juegos que lleva de postemporada, ha sido realmente una amenaza ofensiva, al impulsar un total de seis rayitas, con enorme cuadrangular incluido en el Juego 2.

Jackson Chourio, clutch en octubre

El de este lunes 6 de octubre fue tan solo el quinto juego que Jackson Chourio disputa en postemporada de por vida en las Grandes Ligas, pero de momento, lo que ha hecho es digno de una superestrella absoluta.

En sus primeros cinco compromisos vitalicios en playoffs, el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee batea para promedios espectaculares de .556/.579/1.111/1.690, producto de 10 imparables en 19 turnos. Además, acumula también tres cuadrangulares, cinco anotadas y nueve impulsadas.

Sin duda alguna, Jackson Chourio parece poseer una cualidad que no todos los peloteros desarrollan: ser decisivo en postemporada. Por supuesto, para tener una mejor idea de su desempeño en estas instancias habrá que verlo más, pero de momento, las primeras señales son más que positivas.