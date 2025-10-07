Jackson Chourio supera a David Concepción con increíble registro en Postemporada MLB

Suscríbete a nuestros canales

Jackson Chourio está siendo superlativo en la Postemporada de MLB. Después de conectar tres imparables en el primer partido, el jardinero se convirtió en la figura del segundo choque con cuadrangular de tres carreras para liderar la victoria de los Cerveceros de Milwaukee (7-3) ante Chicago Cubs, en la jornada de este unes 6 de septiembre.

Luego de salir lastimado en el Juego 1 y ser duda para el segundo, el patrullero demostró que está en óptimas condiciones y en su mejor versión con el madero tras desaparecer su segundo bambinazo en los vigentes Playoffs de Las Mayores, siendo un maderazo que se perdió de vista a una velocidad de 103.9 millas por hora y 419 pies de distancia.

El estacazo fue una 'daga' para que los Brewers se quedaran con el triunfo y ponerse a tiro de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Además de eso, el nativo de Maracaibo consolidó una producción notable de 4-2 con tres impulsadas y una anotadas frente a los Cachorros.

Jackson Chourio supera a David Concepción en Postemporada MLB

Después del segundo duelo contra Cubs, el guardabosque llegó a nueve carreras empujadas en su carrera en los Playoffs de las Grandes Ligas, igualándose en el tercer lugar de todos los tiempos dentro de la franquicia de Milwaukee.

Además de eso, su bambinazo por el jardín central le permitió superar en jonrones a David Concepción (2) en su trayectoria en Postemporada, donde también niveló con esa cifra en el mencionado apartado con Ronald Acuña Jr. y Magglio Ordóñez con tres vuelacercas para cada uno.

Lo de Chourio es superlativo en las presentes instancias de las Grandes Ligas. La estrella de los Cerveceros mantiene average de .556, tres cuadrangulares, 10 hits, nueve remolques, cinco anotadas y un OPS de 1.690 en 18 turnos ofensivos. De conectar otro batazo de cuatro esquinas, el marabino estará empatando a su compatriota Orlando Arcia y Prince Fielder como los peloteros de Brewers con más jonrones en Playoffs, según Baseball Referente.