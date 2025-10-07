Bullpen de Cerveceros de Milwaukee logra algo inédito ante Cachorros (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes, Cerveceros de Milwaukee supo anteponerse a un difícil inicio de compromiso, en el que Cachorros de Chicago vapuleó al abridor Aaron Ashby. Como consecuencia de esto, remontaron y vencieron 7-3 en al American Family Field.

De tal manera, pese a empezar perdiendo por 3 carreras este segundo juego de la Serie Divisional los locales pudieron igualar las acciones en la parte baja del primer episodio.

Un relevo salvador

Asimismo, más allá de que la respuesta ofensiva llegara, fue la reacción del bullpen del conjunto de casa la que merece aplausos y una profunda admiración.

Ashby solo pudo completar una entrada y dos tercios, luego de que el descontrol se apoderara de él. No en vano, permitió 3 hits, 3 carreras, 2 bases por bolas y solo abanicó a uno de los 10 bateadores que enfrentó.

Por su parte, los encargados de contener la ofensiva de Milwaukee, en el resto del encuentro, fueron los relevistas: Nick Mears (0.1 IP), Jacob Misiorowski (3.0 IP, 11 hit, 2 bases por bolas y 4 ponches), Chad Patrick (1.0 IP, 2 abanicados), Jared Koenig (1.1 IP, 1 ponche), Trevor Megill (0.2 IP) y Abner Uribe (1.0 IP, 3 ponches).

Estos relevistas no solo dominaron al equipo rival, sino que se convirtieron en el primer bullpen en la historia de Grandes Ligas que lanza 7 o más entradas en blanco, con 10 ponches y 1 imparable permitido en un mismo juego de postemporada.