¿El campeón del viejo circuito se definirá entre Dodgers y Cerveceros?

Si bien todavía no está todo dicho en la Serie Divisional de la Liga Nacional, evidentemente hay dos organizaciones que tienen un pie en la siguiente fase y hay una enorme posibilidad de que se midan en postemporada después de seis años nuevamente: los Dodgers de Los Angeles y los Cerveceros de Milwaukee.

Estás dos franquicias dieron una muestra de autoridad y ambos se impusieron a sus rivales en los dos primeros desafíos en esta instancia y aunque los californianos parecen tener mayores opciones, motivado a que barrieron fuera de su casa y ahora tendrán dos oportunidades, para buscar un solo lauro en el Dodger Stadium.

La novena de Milwaukee se vio ampliamente superior a los Cachorros de Chicago en los desafíos iniciales del cruce y por ende, las opciones de que el enfrentamiento en la próxima fase sea entre el equipo de Los Angeles y los Brewers, puede oscilar entre 70% a un 90%, pero la "pelota es redonda" y en esta etapa no es nada raro divisar algunas sorpresas.

¿Cuándo fue la última vez que Dodgers y Cerveceros se midieron en playoffs?

La última que los Dodgers y los Cerveceros se vieron las caras en postemporada, fue en el Wild Card de la campaña 2020, donde los californianos ganaron la serie 2-0.

Además, curiosamente en ese año alzaron su séptimo trofeo de Serie Mundial de por vida y en este torneo están en busca del bicampeonato, aunado al que sería su novena anillo de monarcas de la MLB, tercero en los siete torneos más recientes.

¿Quedaría más pareja una hipotética Serie de Campeonato entre Dodgers y Cerveceros?

No obstante, de concretarse el pase de ambas novenas a la siguiente fase se postemporada, lo que es seguro, es que los dirigidos por Dave Roberts no la tendrán tan fácil como en aquella oportunidad (2020). Esto motivado a que los Cerveceros están demostrando que son un equipo más maduro y lucen mucho más compactos en la actualidad porque no dependen solamente de su pitcheo, debido a que su ofensiva es sumamente peligrosa.

Aunque no está nada garantizado, algo claro es que serían unos choques sumamente electrizantes entre una novena que está acostumbrada a jugar este tipo de fases y otra que luce con mucha hambre de obtener el primer título en su historia.