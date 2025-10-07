Así se jugará la jornada de este martes 7 de octubre en los playoffs de la MLB

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un día, para viajar y descansar, es necesario que se dispute el tercer encuentro en las respectivas Series Divisionales de la Liga Americana y a continuación, te mostraremos los horarios de estos duelos.

Los Marineros de Seattle (1-1) y los Tigres de Detroit (1-1) se fueron hasta el Comerica Park, para ver quién toma la delantera en una llave que está igualada a un lauro por lado.

Por su parte, los Azulejos (2-0) y los Yankees (0-2) tomaron rumbo hacia el Yankee Stadium, para efectuar un choque que puede significar el último de este cruce, si la novena de los "Mulos del Bronx" no reacciona. En la Liga Nacional, hay descanso este martes.

Juegos para hoy en los playoffs de la MLB:

- Marineros de Seattle (Logan Gilbert) vs Tigres de Detroit (Jack Flaherty) 4:08pm

- Azulejos de Toronto (Shane Bieber) vs Yankees de Nueva York (Carlos Rodón) 8:08pm.