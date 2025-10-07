MLB

MLB: La marca que sentencia series y activa barridas en postemporada

Durante la postemporada en Grandes Ligas, cada juego es a muerte. Cuando un equipo alcanza cierta marca, la serie se sentencia.

Por

Jeferson Palacin
Martes, 07 de octubre de 2025 a las 09:20 am
MLB: La marca que sentencia series y activa barridas en postemporada
Dodgers - Azulejos - Meridiano
La postemporada es la fiesta más importante de las Grandes Ligas. Los equipos que pelean para llegar a la Serie Mundial en juegos de 3 o 5 encuentros, literalmente se matan para lograr la victoria. En ese caso, si logran alcanzar una marca es muy difícil que pueda perder la serie.

Azulejos de Toronto, Dodgers de Los Ángeles y Cerveceros de Milwaukee son los únicos equipos que están 2-0 en sus respectivas series. En ese contexto: están por sentenciar los enfrentamientos, ya que cada equipo que logra esa marca tiene un 88.9% de posibilidades de avanzar.

El 2-0 suele ser un punto de no retorno, de hecho, con el formato 2-2-2 en Series Divisionales es aún más contundente. Ya que los equipo que ganan los dos primeros juegos de visitante, avanzaron: 16 de 18 veces con un 88.9%, incluyendo 12 barridas; un dato descomunal que no deja duda.

¿Cuál fue el último equipo en superar un 0-2 en casa durante la postemporada?

La última franquicia que remontó un 0-2 en casa fue Azulejos de Toronto en 2015. Desde entonces, el 2-0 como visitante se ha convertido en símbolo de ejecución y control emocional. En octubre, no se trata solo de ganar, sino de cuándo, dónde y cómo se golpea primero para avanzar.

Rangers de Texas vs Azulejos de Toronto - Serie Divisional 2015

Azulejos de Toronto perdió los dos primeros juegos en casa contra Rangers de Texas en la Serie Divisional 2015. Sin embargo, afianzó su juego en los siguientes tres encuentros y avanzó a la Serie de Campeonato 2015. Donde cayó contra Reales de Kansas City que fueron campeones de Serie Mundial.

  • Juego 1: Rangers 5-3 Azulejos
  • Juego 2: Rangers 6-4 Azulejos
  • Juego 3: Azulejos 5-1 Rangers
  • Juego 4: Azulejos 8-4 Rangers
  • Juego 5: Rangers 3-6 Azulejos

MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras
