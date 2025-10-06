MLB: Azulejos de Toronto firmó un arranque inusual en postemporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Azulejos de Toronto comenzó la postemporada con un gran nivel de forma en 2025. El equipo canadiense en dos encuentros registró marcas impresionantes ofensivas y de pitcheo; si se combinan alcanzan una rareza inexplicable en la historia reciente del beisbol en octubre.

Toronto en su comienzo de postemporada contra Yankees de Nueva York en la Serie Divisional registró: 8 jonrones y 7 ponches. Una marca impresionante que solo los Medias Blancas de Chicago de 2005 lograron, pero con 6 cuadrangulares y 4 ponches en sus primeros dos juegos.

El equipo liderado por Vladimir Guerrero Jr está en un fantástico estado de forma; con todos los jugadores comprometidos y enchufados con el objetivo. Por otra parte y no menos importante, la rotación se ha comportado como un líder divisional y apoya a la ofensiva desde su rol.

Vladimir Guerrero Jr vs Yankees de Nueva York

Para nadie es un secreto que Vladimir Guerrero Jr es uno de los peloteros que más odio le tiene a los Yankees de Nueva York. Está claro que el dominicano se la tiene jurada al equipo de Aaron Judge y compañía; sin embargo, nadie esperaba que tuviera tan excelente rendimiento en postemporada 2025.

Guerrero Jr está en un nivel superlativo en solo dos encuentros de Serie Divisional: 2 cuadrangulares y 6 impulsadas en 9 turnos. En ese contexto, está siendo el verdugo de un equipo que no lució contundente contra Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines.

Números de Vladimir Guerrero Jr vs Yankees en postemporada

Vladimir Guerrero Jr siempre ha mostrado una fascinación para batearle a Yankees de Nueva York. De hecho, en su carrera le ha ido de maravilla y mucho tiene que ver con el odio deportivo que siente por la organización. En ese contexto, su nivel está siendo descomunal contra el Bronx.

Números de Guerrero Jr vs Yankees en 2025:

- 13 juegos, 51 turnos, 9 anotadas, 19 hits, 2 jonrones, 9 impulsadas, .373 promedio, .439 OBP, .569 SLG, 1.007 OPS

Números de Guerrero Jr vs Yankees en postemporada 2025:

- 2 juegos, 9 turnos, 2 anotada, 6 hits, 2 jonrones, 6 impulsadas, .667 promedio, .600 OBP, 1.333 SLG, 1.933 OPS