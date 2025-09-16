Trey Yesavage impone récord de ponches en su debut con los Azulejos de Toronto (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Azulejos de Toronto están en una campaña impresionante. Este lunes aumentaron aún más se marca de juegos ganados en remontada al derrotar a los Rays de Tampa dos carreras por una en entradas extras.

Los canadienses estuvieron amparados en una espectacular actuación de su novato sensación, Trey Yesavage, quien fue promovido al roster de las Grandes Ligas este domingo.

Récord de la franquicia

El derecho de 22 años de edad tuvo una primera actuación memorable, al establecer un récord de franquicia por la mayor cantidad de ponches en un debut.

Trey Yesavage, quien salió sin decisión, trabajó por espacio de cinco episodios, en los que permitió tres hits, una carrera limpia, dos bases por bolas y ponchó a nueve. Dejó el juego perdiendo una (1) carrera por cero (0).

En su salida, realizó 69 lanzamientos, 49 de ellos en la zona de strike y 20 manos. También generó 19 swings fallidos, incluyendo 11 con su splitter, durante su salida.

El joven lanzador diestro inició su faena ponchando a Brandon Lowe en su primer ponche en la primera entrada. “Es una locura. Siempre soñé con esto y finalmente se hizo realidad. Es increíble”, dijo Yesavage el domingo, según Arden Zwelling de Sportsnet.

Hizo su debut en las Grandes Ligas después de comenzar la campaña de 2024 con Single-A Dunedin. Los Blue Jays lo seleccionaron en el puesto 20 del draft de 2024.

Trey Yesavage ha dominado el bateo de ligas menores esta temporada, registrando una efectividad de 3.12 y 14.7 K/9 en 98 entradas en múltiples niveles.