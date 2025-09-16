Estos son los Jugadores de la semana en Grandes Ligas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Major League Baseball dio a conocer este lunes a los ganadores del premio Jugadores de La Semana en cada una de las ligas que componen el sistema. En la Liga Americana, el jugador seleccionado fue el jardinero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge; mientras que en la Liga Nacional, el designado fue el campocorto de los Dodgers deLos Ángeles, Mookie Betts.

Liga Americana

En el caso del joven circuito, el premio al Jugador de la Semana quedó en manos del patrullero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, quien se alzó con dicho galardón por segunda vez en la temporada y décima cuarta (14) en su carrera.

En el lapso comprendido entre el 9 y el 14 de septiembre, Aaron Judge tuvo línea ofensiva de .450/.560/1.200 (Avg/Obp/Slg); con nueve imparables, cinco jonrones, nueve anotadas, cinco carreras impulsadas.

Hasta la fecha, el slugger neoyorquino conecta para .325, producto de 163 imparables, 48 cuadrangulares, 102 carreras impulsadas, 123 anotadas. Ha recibido 110 boletos y se ha ponchado en 152 oportunidades.

Liga Nacional

El campocorto de los Dodgers de Los Ángeles, Mookie Betts, se quedó con los máximos honores en el viejo circuito, para así levantar por sexta vez en su carrera dicha distinción.

En ese lapso, Betts tuvo línea ofensiva de .462/.517/.808 (Avg/Obp/Slg); con 12 imparables, dos jonrones, tres dobletes, siete anotadas, 10 carreras impulsadas.

Hasta la fecha, el ahora infielder conecta para .263, producto de 143 imparables, 18 cuadrangulares, 75 carreras impulsadas, 91 anotadas. Ha recibido 57 boletos y se ha ponchado en 60 oportunidades.