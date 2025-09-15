MLB: Yankees logran sortear difícil calendario en la recta final

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York han dado un golpe de autoridad en las últimas dos semanas al enfrentar a cuatro equipos que actualmente ocupan posiciones de postemporada: Astros de Houston, Azulejos de Toronto, Tigres de Detroit y Medias Rojas de Boston. Con un récord de siete victorias y cinco derrotas ante estos contendientes, el equipo del Bronx demuestra que está listo para competir en octubre.

Este tramo del calendario, considerado uno de los más exigentes de la temporada regular, ha sido superado con éxito por los Yankees, quienes han mostrado solidez tanto en el montículo como en la ofensiva.

Airosos ante rivales que estarán en octubre

Cada uno de los cuatro equipos enfrentados por los Yankees en este lapso se encuentra en zona de clasificación a la postemporada. Los Astros, aunque han tenido altibajos recientes, siguen siendo una amenaza en la Liga Americana. Los Azulejos líderes del Este, han mantenido una racha ganadora que los posiciona como favoritos divisionales. Los Tgres, con un pitcheo sólido, y los Medias Rojas en plena remontada, completan el grupo de rivales de élite.

A pesar de la presión, los Yankees lograron victorias clave, incluyendo triunfos sobre Toronto y Boston, que podrían ser decisivos en el criterio de desempate. El equipo ha mostrado capacidad de reacción, profundidad en su rotación y un bullpen que ha sabido cerrar encuentros apretados.

Octubre se vislumbra con optimismo en el Bronx

Con solo semanas restantes en la temporada regular, el rendimiento reciente de los Yankees ante equipos de playoffs es una señal clara de que están preparados para el desafío. Aunque la lucha por el título del Este se ha complicado, el enfoque ahora está en asegurar la mejor posición posible en el comodín y llegar con impulso a la postemporada.

Actualmente como están las cosas, el rival de los Yankees de Nueva York serían los Medias Rojas de Boston, siendo la segunda vez en la historia que ambos se verían las caras en serie de Wild Card. En 2021, cuando aun se jugaba a un solo partido, los Medias Rojas se llevaron la victoria avanzando a las Series Divisionales.