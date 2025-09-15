MLB: Yankees de Nueva York establecen un nuevo récord ofensivo como visitantes

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York perdieron el último juego de la serie ante los Medias Rojas de Boston, el pasado domingo 14 de septiembre. Sin embargo, no dejaron pasar la oportunidad de demostrar que son una de las mejores organizaciones ofensivas jugando como visitantes en la Major League Baseball.

Los dirigidos por Aaron Boone han conectado 35 jonrones en sus últimos 12 compromisos fuera de casa, una cifra que los coloca en un registro histórico dentro de las Grandes Ligas. Este poder ofensivo no solo refleja la profundidad de su alineación, sino también la capacidad de responder en momentos claves.

Esto solo es posible si figuras como Aaron Judge, Giancarlo Stanton, Cody Bellinger y Jazz Chisholm Jr. están en óptimas condiciones sobre el terreno de juego. Su capacidad para sacar la pelota del parque es una de sus principales herramientas colectivas a la hora de enfrentar a cualquier rival en la MLB.

Yankees hacen historia con sus jonrones

Antes de que lo lograra el conjunto neoyorquino, solo los propios Yankees de 2019, los Marineros de Seattle de ese mismo año y los Bravos de Atlanta en 2024 habían alcanzado semejante producción ofensiva jugando como visitantes. Además, la mayor cantidad de jonrones en un período de 13 juegos como visitantes pertenece a los Dodgers de Los Ángeles en 2019 y a los Atléticos de Oakland en 1996, con 38 vuelacercas, respectivamente.

Por esta razón, no solo los “Bombarderos” están a solo tres batazos de igualar otra de las marcas más imponentes en la historia de este deporte, sino que este rendimiento ofensivo es fundamental para que sigan en la pelea por el primer lugar de la División Este de la Liga Americana.

Finalmente, estos registros que se han presentado en estos últimos 12 juegos son un claro mensaje de que los Yankees de Nueva York siguen apegados a su tradición de poder ofensivo y que, de mantener este nivel, seguramente se ubiquen entre los favoritos para tener éxito en una nueva postemporada.