MLB: Cardenales activan a este antesalista de la lista de lesionados (+Info)

Nolan Arenado, tercera base de los Cardenales de San Luis, fue activado recientemente de la lista de lesionados de 10 días, confirmando su regreso al roster del equipo. Aunque su regreso a la alineación regular no es indispensable para los Cardenales en esta etapa de la temporada, su presencia podría ser clave para mejorar sus opciones de cambio en el próximo mercado invernal.

Situación actual de Nolan Arenado

En lo que va de temporada, Arenado ha tenido su actuación más floja de su carrera, con un promedio de bateo de .235, un porcentaje de embasado de .294 y un slugging de .366, además de aportar 10 jonrones y 43 carreras impulsadas en 394 turnos al bate. La activación de Arenado no garantiza que recupere el puesto como titular indiscutible, ya que la gerencia podría evaluar darle un rol de part-timer, lo que influiría en su disposición a aceptar un posible cambio.

El regreso de Arenado probablemente reducirá el tiempo de juego del también tercera base Nolan Gorman. No obstante, para compensar la disminución en las apariciones en tercera base, Gorman podría recibir oportunidades en otras posiciones, principalmente en primera y segunda base.

Situación en el mercado invernal

La salud y rendimiento de Nolan Arenado en estas últimas semanas son factores cruciales para que los Cardenales encuentren interesados en adquirirlo durante la temporada muerta. Mostrar que está completamente recuperado y activo podría facilitar la negociación de un cambio beneficioso tanto para el jugador como para la organización.