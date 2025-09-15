Estos son los latinos nominados al Premio Roberto Clemente 2025 de MLB

Suscríbete a nuestros canales

El legado de Roberto Clemente en Grandes Ligas sigue más vivo que nunca. De hecho, aunque la cifra sea menor en comparación al año anterior, sigue la presencia latina entre los candidatos al premio homónimo.

Desde que se creó el antiguo ''Premio del Comisionado'' -entregado desde el 1971 en adelante- y fue rebautizado en 1973, siempre ha habido al menos un jugador latinoamericano entre los nominados (casi por tradición).

Cabe destacar que, la misión de este trofeo es reconocer el trabajo social, la contribución comunitaria y el gran carácter del jugador elegido.

Es por ello que lleva el nombre del otrora pelotero puertorriqueño y primer latino exaltado al Salón de la Fama, conocido por su activismo en defensa de los derechos civiles negros y de su comunidad..

¿Quiénes son los candidatos latinos?

En la campaña 2024, hubo 6 nombres latinos postulados: Francisco Lindor, Jesús Luzardo, Pablo López, Manny Machado, Freddy Peralta y el receptor venezolano, Salvador Pérez (Reales de Kansas City), quien de hecho se quedó con esta distinción.

Sin embargo, en la temporada actual, solo 3 jugadores latinoamericanos dicen presente en esta lista, el infielder de Azulejos de Toronto, José Berrios; el campocorto puertorriqueño de Mets de Nueva York, Francisco Lindor; además del lanzador venezolano de Mellizos de Minnessota, Pablo López, que al igual que Lindor repite entre los nominados.

Vale la pena mencionar que, entre estos candidatos, el jugador con más votos hasta el 28 de septiembre será el ganador de este valioso galardón.