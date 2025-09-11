¡Histórico! Juan Soto alcanzó a Roberto Clemente en este apartado ofensivo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Juan Soto continúa brillando en la temporada 2025 de Grandes Ligas y además, aumentando sus registros vitalicios. El dominicano de los Mets de Nueva York recientemente llegó a 39 cuadrangulares en el año y se puso a la par de Roberto Clemente en brillante apartado ofensivo.

"La Fiera", como es apodado, está teniendo un excelente año con el equipo de Queens, siendo uno de los máximos líderes en ofensiva, tanto así que va rumbo al 40-30. Además, con sus números, está empezando a demostrar porque es el pelotero mejor pagado del juego.

Juan Soto sube puestos en lista histórica de jonrones

El pasado miércoles 10 de septiembre, Soto se fue de 5-3 ante los Phillies de Philadelphia, conectando su jonrón 240 en las Grandes Ligas. Con ese batazo, el quisqueyano continúa escribiendo su nombre entre los grandes del beisbol tras conectar el jonrón número 240 de su carrera, una cifra que le permitió superar al legendario Roberto Clemente en la lista histórica de cuadrangulares de las Grandes Ligas. Con este batazo, el dominicano se colocó en el puesto 283 de todos los tiempos, confirmando que a su corta edad ya se encuentra en un ritmo que lo proyecta hacia marcas históricas aún mayores. Su disciplina en el plato, poder natural y capacidad para responder en momentos clave lo convierten en uno de los bateadores más temidos de la actualidad.

El hecho de dejar atrás a Clemente tiene un valor simbólico importante, pues el boricua no solo es recordado por su excelencia en el terreno, sino también por su impacto humano y legado trascendental en este deporte. Aunque el poder no fue la herramienta principal, sus 240 jonrones se sumaron a una carrera de consistencia y grandeza total.

Luego de esta nueva marca, Juan Soto registra en su carrera en Grandes Ligas 1.070 imparables, entre ellos 197 dobles, 16 triples y 240 jonrones. Además, cuenta con 687 carreras remolcadas, 766 anotadas, 88 bases robadas y promedio de .264.