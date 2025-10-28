Icónica cantante anuncia su retiro de los escenarios luego de ataques por su apariencia

Suscríbete a nuestros canales

Luego de 25 años de trayectoria en la música, la reconocida cantante Nelly Furtado anunció su retiro de los escenarios “en un futuro previsible”, a través de una emotiva publicación para reflexionar sobre su carrera artística.

A sus 46 años, la intérprete celebra el 25 aniversario de su álbum debut ‘Whoa, Nelly!’, un proyecto musical que le dio relevancia a su carrera artística. Llevada por la nostalgia la canadiense reconoció cómo su música ha tocada a las nuevas generaciones y “no podría estar más feliz” por este acontecimiento.

“Recuerdo que en el año 2000 sentía la esperanza de que algún joven desempolvara algún día el vinilo de Whoa, Nelly! en una tienda de discos y pensara que era genial o inspirador, ¡así que nunca hubiera imaginado que habría tantas formas nuevas de descubrir música ‘antigua’ en 2025!”, escribió.

Para la cantante es surrealista que las personas hayan redescubierto su música, caracterizada por combinar el pop con el folk, el hip hop y la música latina.

Nelly Furtado y su pausa de los escenarios

Nelly Furtado abordó el tema de su retiro luego de ser criticada por su apariencia física a principios de año, a las que había respondido declarando que no se había sometido a cirugías estéticas.

La razón detrás de dejar la música por un tiempo se debe a proyectos personales que no quiso revelar hasta el momento.

“He decidido alejarme de los escenarios en un futuro previsible y dedicarme a otros proyectos creativos y personales que considero más adecuados para esta nueva etapa de mi vida”, destacó.