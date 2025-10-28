MLB: Los Angeles Dodgers apuntan a increíble récord por patrocinio

Suscríbete a nuestros canales

Los Angeles Dodgers están cerca de hacer historia en este final de temporada 2025 de las Grandes Ligas. Además de quedar a solo dos victorias de coronarse bicampeón en la Serie Mundial, hazaña que no se ve desde New York Yankees (1998, 1999, 2000), la franquicia se encuentran ante un hito inédito no solo en MLB, sino del deporte norteamericano.

Después de vencer en 18 innings a Toronto Blue Jays, los dirigidos por Dave Roberts engrandecieron su estatus como una de las organizaciones más poderosas de Las Mayores. Un cuadrangular de Freddie Freeman fue suficiente para ponerle fin a una larga jornada en el Dodger Stadium para tomar la delantera en el "Clásico de Otoño".

Además de tener entre ceja y ceja el noveno cetro de su historia en MLB, Los Angeles Dodgers están en camino de hacer historia en el ámbito deportivo y comercial. Con su participación en la Serie Mundial 2025, la prestigiosa franquicia angelina proyecta convertirse en el primer equipo profesional de Norteamérica en superar los 200 millones de dólares anuales en ingresos por patrocinio, de acuerdo con el reportero Mike Mazzeo de Sports Business Journal.

Los Angeles Dodgers proyecta nuevo récord en patrocinio

Los 200 millones representa una cifra sin precedentes que refleja el enorme poder de su marca y su impacto global. Asimismo, deja por diferencia el promedio de MLB en la vigente temporada, tomando en cuenta que el promedio de un equipo en 2025 fue de 64 millones de dólares, sin contar a los angelinos.

La organización de la Liga Nacional se mantiene trabajando con 76 patrocinadores activos, incluyendo 20 marcas japonesas, seis de ellas nuevas: JTB Corporation, Hakkaisan Brewery, ITO EN, Nikaido Shuzou, Toei Animation y Tokyo Electron, según la información de Erick José Lantigua.

Entre sus peloteros, Shohei Ohtani es el gran dominador y favorito entre los fanáticos de Los Angeles, ya que su camiseta fue la más vendida por tercer año consecutivo, y la valoración de la franquicia subió a $6.9 mil millones, de acuerdo con el datos de Forbes.

Este logro consolida a los Dodgers no solo como una potencia deportiva, sino también como un gigante del marketing y los negocios en el deporte. La combinación de su éxito en el campo, una base de fanáticos masiva y una estrategia comercial agresiva les ha permitido atraer acuerdos de patrocinio con marcas de primer nivel. De concretarse esta proyección, el equipo de Hollywood marcarían un antes y un después en la industria deportiva, estableciendo un nuevo estándar para las franquicias de élite en todo el continente.