MLB: Shohei Ohtani firma la actuación más dominante en la historia de los Playoffs

Shohei Ohtani tuvo una noche memorable en el tercer juego de la Serie Mundial 2025 de Grandes Ligas, brillando ofensivamente y siendo pieza clave para que los Dodgers de Los Ángeles se llevaran la victoria luego de 18 innings. El japonés demostró toda su caldiad a lo largo del compromiso e incluso, generó temor en el pitcheo de los Azulejos de Toronto.

"Show-Time" inició algo lento la presente Postemporada del mejor beisbol del mundo, pero con el pasar de las series calibró en su bateo y actualmente está siendo fundamental en los éxitos de los californianos, que tiene un solo objetivo: revalidar el campeonato de Serie Mundial.

Shohei Ohtani y un récord sin precedentes en octubre

Tras esa noche donde se 4-4, con cinco boletos, tres carreras remolcadas y mismo número de anotadas, Ohtani volvió a desafiar los límites del beisbol con una actuación que parece salida de otro planeta. ya que se embasó nueve veces, rompiendo por completo el récord histórico de seis. Lo hizo con una mezcla perfecta de poder y paciencia: dos jonrones, dos dobles y cinco boletos, cuatro de ellos intencionales. Cada turno suyo fue un evento en sí mismo, una demostración de dominio absoluto y respeto temeroso por parte del rival.

El resultado no fue solo una línea estadística absurda, sino un testimonio del tipo de jugador que es el japonés, siendo alguien que redefine lo posible cada vez que pisa el diamante. En una noche que ya pertenece a la historia del deporte, el nipón impuso una nueva medida de grandeza. Nueve apariciones, nueve embasadas. Un juego perfecto en el más puro sentido del término.

Luego de esta memorable noche, Shohei Ohtani tiene en la Serie Mundial 2025 un average de .500 en tres juegos, con seis imparables, tres de ellos jonrones. Además, acumula cinco carreras fletadas, cinco anotadas y OPS de .2.084.