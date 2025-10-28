MLB: Shohei Ohtani se hace presente en el Juego 3 de la Serie Mundial con descomunal jonrón

Suscríbete a nuestros canales

Lunes por la noche y la Serie Mundial de la MLB subió su telón en el Dodger Stadium, escenario que alberga el Juego 3 de la Serie Mundial. Allí, los Dodgers de Los Ángeles han partido con ventaja sobre los Azulejos de Toronto.

Uno de los pocos bateadores que ha podido descifrar, hasta ahora, al abridor Max Scherzer es Shohei Ohtani. Y es que a la altura del tercer inning protagonizó un descomunal batazo para extender la ventaja del conjunto local.

Ohtani se hace presente en Los Ángeles

Luego de conectar un doble en su primera aparición en el plato, el pelotero japonés volvió a hacer gala de su poder con una conexión mucho más fuerte. Esta, al final, significó el 2 a 0 para los Dodgers de Los Ángeles en ese entonces.

En cuenta de 1 y 2, Shohei Ohtani le ganó un duelo de seis lanzamientos a Max Scherzer, quien pecó al enviarle una recta pegada. La bola salió a una velocidad de 101.5mph y aterrizó a unos 389 pies de distancia por todo el jardín derecho. Cabe agregar que se trató de su séptimo cuadrangular de esta postemporada.