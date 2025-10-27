MLB: Yasiel Puig quiere volver a los Dodgers

Suscríbete a nuestros canales

El carismático jardinero cubano Yasiel Puig ha vuelto a encender la conversación al declarar públicamente su anhelo de regresar a los Dodgers de Los Ángeles, incluso si eso significa aceptar un contrato de ligas menores. Su mensaje, cargado de emoción y nostalgia, ha resonado en la fanaticada de Los Ángeles.

En una reciente declaración con Doug McKain, Puig expresó con claridad su deseo: “Quiero estar en Los Ángeles una vez más porque amo la ciudad, amo a los fanáticos. Este es un gran lugar para estar. Quiero la oportunidad de volver”. Estas palabras no solo reflejan su cariño por la ciudad y la afición, sino también su disposición a comenzar desde abajo para ganarse un lugar en el equipo.

Un caballo loco en LA

El cubano, quien debutó en MLB con los Dodgers en 2013, dejó una huella imborrable con su energía, potencia ofensiva y espectaculares jugadas defensivas. Durante su etapa en Los Ángeles, fue una figura electrizante pero indiscutiblemente influyente.

En seis temporadas con los Dodgers, dejó promedio de .279, con 108 jonrones y 331 carreras empujadas en 712 encuentros con un OPS+ de 127.

Desde su salida de MLB en 2019, Yasiel Puig ha tenido pasos por ligas internacionales, incluyendo la KBO en Corea del Sur, donde disparó 27 cuadrangulares. Sin embargo, su ausencia prolongada de las Grandes Ligas y algunas controversias fuera del terreno han complicado su retorno.