MLB: Aroldis Chapman prefiere retirarse antes de regresar a los Yankees

Uno de los temas más electrizantes del momento en la Major League Baseball son las polémicas declaraciones del cerrador cubano de los Medias Rojas de Boston, Aroldis Chapman, al hablar sobre su larga estadía en la organización de los Yankees de Nueva York.

El lanzador de 37 años tiene 16 años de experiencia en las Grandes Ligas, en lo que ha sido una figura clave en el bullpen de varios equipos, incluyendo a los Yankees, en lo que pasó la mayor parte de su carrera (siete temporadas).

Pero ahora, tras haber dejado la franquicia en 2022, sus opiniones sobre Nueva York no son nada favorables tras romper el silencio después de tres años. En una entrevista con Swing Completo, el experimentado jugador no se guardó nada al contar lo que pasó en sus últimos años con los “Bombarderos”.

Aroldis Chapman sobre los Yankees

“Ni hablar. Ni muerto. Si me dijeran que me van a transferir a Nueva York, haría las maletas y me iría a casa. Me jubilaría en el acto si eso pasa. No estoy loco. Nunca más… Me trataron muy mal allí", afirmó.

Estas palabras han causado miles de comentarios en las redes sociales por parte de fanáticos que han expresado sus opiniones al respecto. Sin embargo, la principal mayoría de seguidores por parte de los Yankees está en desacuerdo con el cubano.

Durante siete años con la organización neoyorquina, terminó con un récord de 24 ganados y 14 perdidos, 7.3 de WAR, 315 juegos disputados, 294.1 innings de labor, 153 salvados, 153 boletos, 453 ponches, 106 carreras permitidas y 2.94 de efectividad.