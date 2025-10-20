LVBP

Yasiel Puig ya tendría fecha de llegada a Navegantes del Magallanes

El toletero cubano vestirá su segundo uniforme en el beisbol venezolano

Por

Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Lunes, 20 de octubre de 2025 a las 10:16 am
Yasiel Puig ya tendría fecha de llegada a Navegantes del Magallanes
Foto: Cortesía
Yasiel Puig fue contratado como importado de los Navegantes del Magallanes para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), lo que será su tercera experiencia en este circuito y el segundo uniforme que vista, tras tener pasado previo con Tiburones de La Guaira. El cubano le brindará experiencia y poder al lineup del mánager Eduardo Pérez.

"El Caballo Loco", como es apodado, con su experiencia en MLB y otras ligas, brinda un jerarquía importante al beisbol venezolano, que en esta oportunidad lo gozará el Magallanes, porque tendrá un jardinero y bateador de primer nivel en sus filas. Además, como plus, ya conoce el circuito y sabe lo que es quedar campeón, algo que en los importados es sumamente importante.

Yasiel Puig tiene fecha para integrarse a Magallanes

Según el portal Pelota Cubana USA, Puig volverá a mostrar su energía en los diamantes, esta vez en tierras venezolanas. El carismático jardinero cubano se incorporará el 15 de noviembre a los Navegantes del Magallanes, uno de los equipos más emblemáticos de la LVBP. Su llegada genera gran expectativa entre los fanáticos, que verán nuevamente al “Caballo Loco” desplegar su potencia y carisma en el terreno.

La presencia de Puig promete encender la temporada de la LVBP. Su estilo agresivo al bate y su intensidad en el juego encajan a la perfección con el espíritu competitivo del Magallanes. Más allá del espectáculo, el cubano buscará aportar experiencia y liderazgo a una novena que sueña con regresar a la cima del beisbol venezolano.

En su experiencia previa en la LVBP, Yasiel Puig conectó 53 hits, entre ellos 11 dobles, un triple y 12 jonrones. Además, cuenta con 35 carreras remolcadas, mismo número de anotadas y promedio de .346, todo esto en 42 juegos con La Guaira.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

