Yasiel Puig "confirma" su llegada a los Navegantes del Magallanes de esta manera (+Imagen)

Bombazo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Según reporta el periodista cubano Yusseff Díaz, el antiguo grandesligas Yasiel Puig volverá a la LVBP en la temporada 2025/26, pero no con el uniforme de La Guaira, equipo con el que vino en las últimas dos zafras, sino con la camiseta de los Navegantes del Magallanes.

De esta manera, el pelotero cubano se habría decantado por la oferta realizada por "La Nave" a pesar de tener una gran cantidad de posibilidades dentro de varias ligas caribeñas, y su firma sería sin duda un golpe sobre la mesa del equipo filibustero, que ha iniciado un nuevo proyecto con Federico Rojas a la cabeza como gerente deportivo.

Si bien esta noticia tiene estatus de "extraoficial" hasta los momentos, puede que el propio Yasiel Puig haya confirmado de manera indirecta su firma con el Magallanes, ya que horas antes del reporte de Yusseff Díaz, el jardinero cubano subió una interesante imagen en sus redes sociales.

Yasiel Puig y su guiño al Magallanes

Mediante su cuenta de Instagram, Yasiel Puig reposteó en sus historias este viernes 29 de agosto una imagen que ha despertado ilusión en la fanaticada magallanera. La imagen en cuestión es una foto de Yasiel Puig con lo que parece ser un grupo de fanáticos, sin embargo, lo llamativo es que la foto está acompañada de la famosa canción "Magallanes será campeón", de la orquesta Billo's Caracas Boys.

Esta canción es prácticamente un himno de la afición de los Navegantes del Magallanes, y si a este hecho le sumamos el ya mencionado reporte de Yusseff Díaz, todo parece apuntar a que veremos al cubano uniformado con el equipo eléctrico en la temporada 2025/26 de nuestra pelota.

¿Qué dice Yasiel Puig?

En otra historia en Instagram, Yasiel Puig aseguró "no tener conocimiento" de lo que decía esta canción que reposteó, sin embargo, sí adelantó que en "dos días" se conocerá a través de sus canales oficiales la noticia de en cuál equipo jugará en el invierno. Por la inmediatez del anuncio, este anuncio no parece ir en contra de lo que se ha reportado.