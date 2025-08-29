¡Historia! Estos han sido todos los equipos campeones de la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), el próximo enero cumplirá dos fechas trascendentales que llegarán a 80 años; para el 2 la existencia como tal del circuito y un poco más adelante, el 12 será el aniversario del primer encuentro realizado, que en su momento lo ganó el Magallanes sobre Patriotas de Venezuela.

En todo ese margen de tiempo, diversas franquicias se retiraron, otras irrumpieron, algunas como los Navegantes, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira llegaron a retirarse; los azules de 1956/1957 hasta su regreso en 1964/1965. Melenudos y escualos cuando se fusionaron en 1975/1976 para denominarse Portuguesa mientras de la creatividad popular recibió el remoquete de “Tibuleones”.

LVBP: una larga y consolidada tradición

A lo largo de las décadas han estado los equipos:

Caracas (primero como Cervecería, luego como Leones)

Magallanes (solo así en un principio, posteriormente añadieron Navegantes)

Sabios del Vargas

Patriotas de Venezuela

Santa Marta La Guaira

Licoreros del Pampero

Industriales de Valencia

Indios de Oriente

Tiburones de La Guaira

Estrellas Orientales

Cardenales de Lara

Tigres de Aragua

Llaneros de Acarigua

Águilas del Zulia

Petroleros de Cabimas (Después llamados Pastora de Occidente, Pastora de Los Llanos y ahora Bravos de Margarita)

Caribes de Oriente (ahora de Anzoátegui)

Esta narrativa entrará en conflicto con algunas posiciones, pues hay quienes estiman que el Cervecería es un equipo no relativo a los Leones; que las dos versiones del Magallanes nada tienen que ver entre sí, o que cuando la primera de ellas salió continuó en Oriente y Orientales. También que estos dos solamente son la primera etapa del segundo Magallanes.

Asimismo, que Industriales, Llaneros y Águilas son la misma franquicia, por lo que al Zulia hay que sumarle los títulos del Valencia; además de que Petroleros fue una franquicia desligada de Pastora, esta a su vez de Margarita, y otros que estiman se trata de la misma con distintas etapas, nombres y denominaciones.

Los monarcas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional

Todo ese enredo en última instancia, a la Liga corresponde aclararlo, mientras tanto, acá el listado de campeones de cada certamen:



1946- Vargas

1946/1947: Vargas

1947/1948: Caracas

1948/1949: Caracas

1949/1950: Magallanes

1950/1951: Magallanes

1951/1952: Caracas

1952/1953: Caracas

1953/1954: Pastora (equipo de la Liga Occidental, fue un torneo que se denominó el “Rotatorio”; de ese cónclave también estuvo el Gavilanes, por la LVBP, denominada también Liga Central, Caracas y Magallanes)

1954/1955: Magallanes

1955/1956: Valencia

1956/1957: Caracas

1957/1958: Valencia

1958/1959: Valencia



1959/1960: Torneo inconcluso por negativa de los jugadores de la Central a participar en el Juego de Estrellas realizado en Maracaibo)

1960/1961: Valencia

1961/1962: Caracas

1962/1963: Valencia

1963/1964: Caracas

1964/1965: La Guaira

1965/1966: La Guaira

1966/1967: Caracas

1967/1968: Caracas

1968/1969: La Guaira

1969/1970: Magallanes

1970/1971: La Guaira

1971/1972: Aragua

1972/1973: Caracas

1973/1974: Torneo incompleto por huelga de jugadores

1974/1975: Aragua

1975/1976: Aragua

1976/1977: Magallanes

1977/1978: Caracas

1978/1979: Magallanes

1979/1980: Caracas

1980/1981: Caracas

1981/1982: Caracas

1982/1983: La Guaira

1983/1984: Zulia

1984/1985: La Guaira

1985/1986: La Guaira

1986/1987: Caracas

1987/1988: Caracas

1988/1989: Zulia

1989/1990: Caracas

1990/1991: Lara

1991/1992: Zulia

1992/1993: Zulia

1993/1994: Magallanes

1994/1995: Caracas

1995/1996: Magallanes

1996/1997: Magallanes

1997/1998: Lara

1998/1999: Lara

1999/2000: Zulia

2000/2001: Lara

2001/2002: Magallanes

2002/2003: Campeonato inconcluso por huelga petrolera y gran parte del sector privado en el país



2003/2004: Aragua

2004/2005: Aragua

2005/2006: Caracas

2006/2007: Aragua

2007/2008: Aragua

2008/2009: Aragua

2009/2010: Caracas

2010/2011: Anzoátegui

2011/2012: Aragua

2012/2013: Magallanes

2013/2014: Magallanes

2014/2015: Anzoátegui

2015/2016: Aragua

2016/2017: Zulia

2017/2018: Anzoátegui

2018/2019: Lara

2019/2020: Lara

2020/2021: Anzoátegui

2021/2022: Magallanes

2022/2023: Caracas

2023/2024: La Guaira

2024/2025: Lara