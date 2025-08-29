MLB: Kyle Schwarber en su locura de poder se une a Eugenio Suárez en este selecto grupo

Suscríbete a nuestros canales

A la jornada de este 28 de agosto Kyle Schwarber se presentó igualado en el 2do puesto del apartado de jonrones de la MLB, con 45 estaba igualado con Shohei Ohtani pero el toletero de los Phillies de Filadelfia se metió en la historia misma y de paso, se puso a tirito de Cal Raleigh.

En el juego donde los cuáqueros recibieron a los Bravos de Atlanta, el recio toletero zurdo marcó la pauta tras ligar 4 vuelacercas.

El primero llegó durante la 1era entrada, cuando castigó una curva de Cal Quantrill, mandó la bola a 450 pies de distancia por el jardín derecho y a 111.7 millas por hora.

Luego en el 4to tramo encontró a Trea Turner embasado, al plato lo llevó cuando se la botó al relevista Austin Cox, que en cuenta máxima de 3 bolas y 2 strike, también fustigó una curva. Ese envío dejó el campo 102.7 mph, salió igual por el bosque de la derecha, recorrió 383 pies.

Kyle Schwarber ¡Demasiado!

La luna de miel prosiguió en la 5ta; ante el mismo serpentinero de nuevo tuvo a Turner en las bases, además de Harrison Bader. En esa oportunidad de amoldó a una recta de cuatro costuras que hizo salir a 101 millas y 378 pies entre las praderas central-izquierda.

El momento de gloria llegó en el 7mo de la suerte. Por los tomahawks el serpentinero de turno fue Wander Suero, que dejó un cambio de velocidad apenas un poco más abajo del área media de la zona de strike, tras el contacto la esférica salió a 108.9 mph, 407 pies otra vez por la derecha y con el que anotaron Bader y Edmundo Sosa.

De ese modo, el paleador de los Phillies llevó a 21 el reducido listado de bateadores con cuatro jonrones en una partida de Grandes Ligas; el más reciente miembro fue el venezolano Eugenio Suárez, que este mismo año pero con D-backs de Arizona, igualmente apaleó a los Bravos el 26 de abril.

MLB - Phillies de Filadelfia - Jonrones

Schwarber tuvo la oportunidad de convertirse en el primero con 5 vuelabardas en un duelo, pues también se paró a batear para la 8va entrada, solo que falló con elevado al bosque izquierdo.

Terminó de 6-4, 9 carreras remolcadas y 4 anotadas como principal soporte de la felpa que Filadelfia dio, 19x4. Por otra parte, Cal Raleigh, libre en esta fecha junto a sus Marineros de Seattle, se mantuvo como el mejor del renglón jonronero con 50.